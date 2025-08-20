(VIDEO) Joven de 21 años muere por disparo de policía en la Venustiano Carranza: Esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Ciudad de México (CDMX) enfrenta, de nueva cuenta, un hecho de violencia que involucra a elementos de seguridad. El día de ayer, martes 19 de agosto de 2025, un joven de 21 años de edad perdió la vida después de que un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le disparara durante una revisión en inmediaciones de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la información oficial, el policía responsable ya fue detenido y presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en espera de que se determine su situación legal.

El Policía responsable ya fue detenido. Foto: Twitter

Esto es todo lo que se sabe sobre el joven muerto en la Venustiano Carranza

El incidente ocurrió en la colonia Jardín Balbuena, sobre la calle Galindo y Villa, cerca de la intersección con Fray Servando Teresa de Mier. Se detalló que el joven viajaba en motocicleta junto con otras personas cuando fueron detenidos por policías de la SSC para una inspección de rutina. Durante la revisión surgió una discusión entre los oficiales y los ocupantes de la motocicleta.

La confrontación escaló rápidamente, y uno de los agentes desenfundó su arma de cargo y disparó en contra del joven. El proyectil impactó en la cabeza de la víctima, quien fue trasladada de inmediato a un hospital cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció poco después de ingresar al centro de salud.

Detienen a elemento responsable

La SSC confirmó que el oficial que accionó el arma fue asegurado en el lugar de los hechos. Tanto él como el arma utilizada quedaron bajo resguardo del Ministerio Público. De forma paralela, la Dirección General de Asuntos Internos de la dependencia ya abrió una carpeta de investigación administrativa con el fin de esclarecer las circunstancias que derivaron en la tragedia y establecer si existieron violaciones a los lineamientos institucionales.

Cabe señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, el Gobierno de la CDMX no ha emitido un posicionamiento oficial más allá de la confirmación de los hechos y de la detención del oficial. Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes informen sobre los avances de la investigación y definan las sanciones administrativas y penales que correspondan.

Fuente: Tribuna