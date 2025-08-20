VIDEO: "Lo venían siguiendo": Testigo narra cómo fue asesinado Ernesto Barajas; así fueron sus últimos minutos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El asesinato del vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño, Ernesto Barajas, sigue causando conmoción en el mundo del espectáculo, ya que han surgido varias versiones de lo que pudiera haber pasado con el cantante al ligarlo al mundo del crimen organizado. Pero recientemente se ha dado a conocer la versión de un testigo que presenció los hechos y relató cómo es que ocurrió el asesinato del famoso; aquí te compartimos los detalles, ya que se dijo que "los venían siguiendo".

Este miércoles 20 de agosto, en el programa Despierta América, una testigo, que pidió no revelar su identidad por motivos de seguridad, narró en vivo cómo es que ocurrió el crimen. "Los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión", afirmó la persona. Según esta testigo, Ernesto Barajas y otro hombre eran perseguidos por sujetos fuertemente armados; ambos lograron bajar de la camioneta en la que viajaban para resguardarse en la pensión de automóviles.

Al salir del lugar, fueron asesinados a balazos. Los hombres armados esperaron a Barajas para atacarlo. De acuerdo con los reportes de Despierta América, Ernesto Barajas y su acompañante llegaron al sitio para recoger un automóvil y después les dieron muerte a quemarropa sin mediar palabra alguna.

Según la información que se ha revelado, de forma extraoficial, el vocalista fue atacado por el crimen organizado por un ajuste de cuentas. Barajas se ligaba a Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', uno de los principales sicarios o asesinos del Cártel de Sinaloa y exjefe de seguridad de Los Chapitos. Sin embargo, el músico negó estar relacionado con algún grupo del crimen organizado, pero se sabía que cobraba una cuantiosa cantidad de dinero por hacer un narcocorrido.

El asesinato ha cimbrado al mundo del espectáculo

Además, se dieron a conocer detalles sobre la camioneta en la que viajaba el artista; según algunos videos en TikTok, se mostró a una grúa llevándosela del lugar. Se afirma que no presentaba ningún impacto de bala, por lo que se reitera que el ataque fue directo contra Barajas. Cabe señalar que en el hecho murió otro hombre y una joven más resultó herida como víctima colateral del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui