VIDEO: Señalización de alcantarilla provoca incendio de vehículo en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un vehículo fue declarado como pérdida total tras ser consumido por el fuego la tarde de este miércoles en la colonia Cortinas 1, en Ciudad Obregón. El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas sobre la calle California, entre Francisco Urbalejo e Ignacio Pesqueira, sin que se reportaran personas lesionadas. Según los informes iniciales, el suceso se originó a causa de una alcantarilla.

El automóvil circulaba en dirección sur cuando, al parecer, una varilla metálica utilizada como señalización en una alcantarilla en reparación perforó el tanque de combustible. La fricción generada por el metal habría producido la chispa que inició el incendio de forma repentina. La rápida reacción de los ocupantes fue clave, ya que notar el humo que salía del cofre lograron bajar de la unidad a tiempo y ponerse a salvo.

Al lugar de lo shechos acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar por completo las llamas. Por su parte, agentes de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar la zona y desviar la circulación vehicular para facilitar las labores de emergencia y posteriormente iniciar el peritaje correspondiente para esclarecer formalmente las causas del siniestro.

Cabe recordar que otro incendio se registró la tarde del pasado sábado 16 de agosto en Ciudad Obregón. Los Bomberos lograron controlar el fuego en un conocido hotel. Según los primeros reportes, los empleados y huéspedes del lugar se percataron del humo proveniente de una de las habitaciones, por lo que alertaron a las autoridades a través de una llamada al número de emergencias del 911.

De acuerdo con un informe presentado por Bomberos de Cajeme, el siniestro se registró alrededor de las 11:16 horas de este sábado y tuvo como lugar en la esquina sureste de las calles Norte y Miguel Alemán, hasta donde arribaron dos unidades extintoras. Al entrar al cuarto, los socorristas notaron que el extractor de aire se había quemado por completo y eso era lo que provocaba el desprendimiento del humo.

Fuente: Tribuna