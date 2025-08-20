Vuelca tractocamión en la carretera Ímuris - Cananea; autoridades cerraron el paso

Comparta este artículo

Cananea, Sonora.- La tarde de este miércoles 20 de agosto se registró un accidente vial en el kilómetro 90 de la carretera Ímuris -Cananea, en el que un tráiler volcó sobre el camino. El suceso generó una considerable congestión vehicular en la zona alrededor de las 15:00 horas, ya que la circulación se vio reducida a un solo carril con paso intermitente para permitir los trabajos de las autoridades y los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información inicial, el vehículo involucrado es un tractocamión que transportaba material de construcción. Es importante destacar que, hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas como resultado del percance. Elementos de la Guardia Nacional se presentaron en el lugar para brindar apoyo, asegurar el perímetro y coordinar las labores de seguridad y vialidad, facilitando el flujo controlado de vehículos.

Debido a esta situación, Protección Civil Sonora exhortó a los conductores que transitan por dicha carretera a extremar precauciones. Las autoridades presentes en el sitio gestionaron el tráfico y solicitaron la cooperación de los automovilistas para seguir sus indicaciones. Esta medida fue fundamental para garantizar la seguridad de todos mientras se realizaban las maniobras necesarias para despejar el camino.

Cabe señalar que las condiciones climáticas en la región han sido adversas durante este día, con la presencia de lluvias fuertes que también han afectado la circulación. Al respecto, Protección Civil emitió una alerta sobre la probabilidad de más precipitaciones, recomendando a la población tener cuidado durante esta temporada de lluvias y ciclones, como no cruzar ríos, arroyos o encharcamientos y buscar un lugar seguro en caso de tormenta.

Fuente: Tribuna