Cae presunto integrante de grupo criminal al norte de Sonora; llevaba pistola y radio

General Plutarco Elías Calles, Sonora.- Un hombre fue detenido en posesión de un arma de fuego y equipo de comunicación durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el municipio de General Plutarco Elías Calles. La detención fue realizada por la División Fronteriza de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en un camino de terracería ubicado en las inmediaciones del ejido Adolfo López Mateos.

Los agentes observaron al conductor de un vehículo Nissan Maxima arrojar un objeto por la ventana, por lo que procedieron a marcarle el alto. Tras una inspección en la zona, las autoridades localizaron una pistola calibre .45, un cargador con cartuchos y un radio portátil. El sujeto, identificado como José Rafael 'N', fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el material asegurado para continuar con los procedimientos legales.

La Policía Estatal se mantiene presente en las acciones operativas para atender a la ciudadanía y fortalecer la estrategia de seguridad nacional en coordinación con los tres niveles de gobierno, incluyendo la colaboración de la División Fronteriza con autoridades de Estados Unidos para el combate al delito en esta región del estado", se lee en el comunicado.

El hombre arrestado y los objetos decomisados

Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que abrió una carpeta de investigación en contra de un conductor de tráiler, identificado como Alán L., tras el decomiso de material bélico cerca de la comunidad de Sonoyta. La detención tuvo lugar en la sección aduanera de San Emeterio, ubicada en el municipio de Plutarco Elías Calles, un punto estratégico para el comercio y la seguridad.

Durante una inspección de rutina, elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México detectaron irregularidades en la carga del tractocamión que conducía el implicado. Al realizar una revisión más detallada del vehículo, las autoridades localizaron dos cajas que contenían un total de 299 cargadores para arma de fuego, componentes esenciales para el funcionamiento de dicho armamento.

Fuente: Tribuna