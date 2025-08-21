Ciudad Obregón: Reportan a persona "maniatada" dentro de canal y resulta ser un bañista

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un reporte a la línea de emergencias que alertaba sobre una persona en aparente situación de riesgo desató una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en las cercanías del fraccionamiento Los Héroes, al sureste de Ciudad Obregón. Sin embargo, el hecho resultó ser una confusión provocada por un hombre que únicamente buscaba mitigar los efectos de las altas temperaturas dentro de un dren.

Los hechos se iniciaron cerca de las 18:30 horas, cuando una denuncia de vecinos informó sobre la presunta presencia de un individuo atado de pies y manos dentro de un canal de desagüe, entre las calles 10 y 400. De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes, desplegándose al lugar unidades de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal de Cajeme y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Al llegar, los agentes localizaron a un hombre que se identificó como Jesús Guadalupe C. R., de 25 años de edad. Contrario a lo informado por testigos, el joven no presentaba ataduras ni signos de violencia. Él mismo explicó a las autoridades que había caminado una distancia considerable desde su domicilio en el fraccionamiento Real de Sevilla y, debido al cansancio y al calor, decidió ingresar al dren para refrescarse.

Como medida precautoria, se solicitó la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron y confirmaron su buen estado de salud. Una vez aclarada la situación, elementos de la Policía Estatal lo escoltaron de regreso a su hogar para garantizar su seguridad, concluyendo el operativo sin mayores incidentes.

Solo unas horas antes, se reportó que un hombre de 43 años de edad resultó con quemaduras de primer y segundo grado después de que el vehículo que conducía se incendiara y se consumiera en su totalidad a las afueras de Ciudad Obregón. El incidente ocurrió poco antes de las 14:00 horas en el camino paralelo al margen oriente del Canal Alto, al sur de la calzada Francisco Villanueva. El conductor, identificado como Francisco Javier M. S., logró salir del vehículo en llamas, pero resultó con lesiones en el rostro, el pecho y uno de sus brazos.

