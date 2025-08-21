Conductor sufre quemaduras tras incendio de su vehículo a las afueras de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre de 43 años de edad resultó con quemaduras de primer y segundo grado después de que el vehículo que conducía se incendiara y se consumiera en su totalidad la tarde de este jueves 21 de agosto a las afueras de Ciudad Obregón. El incidente ocurrió poco antes de las 14:00 horas en el camino paralelo al margen oriente del Canal Alto, al sur de la calzada Francisco Villanueva.

El conductor, identificado como Francisco Javier M. S., logró salir del vehículo en llamas, pero resultó con lesiones en el rostro, el pecho y uno de sus brazos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. La vagoneta de la marca Chevrolet, según los informes, transitaba en dirección de norte a sur cuando se desató el fuego.

Al lugar se movilizaron unidades del Departamento de Bomberos de Cajeme; sin embargo, a su llegada, el automóvil ya estaba completamente envuelto en llamas, lo que resultó en su pérdida total. Las causas del incendio aún no han sido determinadas y serán objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. En el el sitio también estuvo presente la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional.

Este incidente se suma a otro caso reciente de un vehículo consumido por el fuego en Ciudad Obregón. Apenas el día anterior, la tarde del miércoles, otro automóvil fue declarado pérdida total tras incendiarse en la colonia Cortinas 1. En esa ocasión, el siniestro ocurrió minutos antes de las 15:00 horas sobre la calle California, entre Francisco Urbalejo e Ignacio Pesqueira, sin que se reportaran personas lesionadas.

El automóvil circulaba en dirección sur cuando, al parecer, una varilla metálica utilizada como señalización en una alcantarilla en reparación perforó el tanque de combustible. La fricción generada por el metal habría producido la chispa que inició el incendio de forma repentina. La rápida reacción de los ocupantes fue clave, ya que notar el humo que salía del cofre lograron bajar de la unidad a tiempo y ponerse a salvo.

Fuente: Tribuna