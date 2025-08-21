Confirmado por la Fiscalía: Carne encontrada en casa de Nogales era de res, no de perro

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Sobre el caso de los 54 perros rescatados de una vivienda en la colonia Vistas del Sur, de Nogales, el pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una actualización. Tras el análisis forense, las autoridades descartaron una de las teorías más alarmantes que surgieron tras el operativo, confirmando que la investigación se centra ahora exclusivamente en el delito de maltrato animal por las condiciones de vida de los canes.

La aclaración se refiere al hallazgo de restos de carne y vísceras dentro del inmueble, los cuales generaron especulación sobre un posible sacrificio de los animales para su comercialización clandestina. Sin embargo, los exámenes de veterinaria forense realizados por Servicios Periciales concluyeron de manera definitiva que los restos corresponden a carne de res. Con esta evidencia científica, la Fiscalía estatal desmintió categóricamente que se tratara de los restos de caninos.

El enfoque de la investigación se reorientó hacia la búsqueda de una persona, quien se presume es el responsable de mantener a los 54 perros en un entorno de hacinamiento e insalubridad. Las condiciones en las que fueron encontrados los animales son la base para el delito de maltrato animal que se persigue. Todos los canes rescatados fueron puestos bajo el resguardo del Centro de Protección y Bienestar Animal (CABA), donde reciben la atención veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación.

Asimismo, la FGJES informó que, a través de las primeras indagatorias sobre el hombre buscado, se determinó que vive en condiciones de precariedad. Existe la probabilidad de que se trate de un individuo con alguna condición psiquiátrica que podría explicar su comportamiento. Por este motivo, su localización es una prioridad no solo para establecer responsabilidades legales, sino también para comprender las motivaciones detrás de la acumulación de animales y evitar que la situación se repita, cerrando la puerta a especulaciones infundadas.

Cabe mencionar que en la casa cateada se encontró documentación a nombre de Arturo P. S., quien presuntamente fue sargento primero de la extinta Policía Federal. Las autoridades mantienen activo un despliegue operativo para dar con el paradero de esta persona y han asegurado que informarán a la ciudadanía sobre cualquier avance significativo, siempre en la medida que los tiempos de la investigación lo permitan.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora