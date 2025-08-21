Desapareció en Hermosillo y fue hallada en Navojoa; Joana Alejandra se fugó con amigos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La adolescente Joana Alejandra Carrera García, de 17 años de edad, quien se encontraba en calidad de desaparecida desde el pasado 14 de agosto en Hermosillo fue localizada sana y salva. Por este motivo, la Alerta Amber emitida desde hace varios días para su búsqueda fue desactivada este jueves 21 de agosto, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Según el comunicado oficial de la dependencia, el hallazgo fue resultado de los trabajos de investigación que incluyó la realización de entrevistas, inspecciones de diversos lugares y el análisis de videograbaciones. Estas diligencias permitieron a las autoridades establecer que la joven se encontraba en la ciudad de Navojoa, Sonora, a varios cientos de kilómetros de donde fue vista por última vez en la capital sonorense.

Una vez ubicada, Joana Alejandra fue asegurada por personal de la Fiscalía estatal y posteriormente trasladada de regreso a Hermosillo para reunirse con su familia y seguir los protocolos correspondientes. En su declaración ante las autoridades, la menor manifestó que durante su ausencia estuvo de manera voluntaria en Navojoa en compañía de unos amigos a quienes conoció en el municipio de Huachineras, de donde es originaria.

Afirmó encontrarse en buen estado de salud y aclaró que no fue víctima de ningún delito durante el tiempo que permaneció ausente. La búsqueda de Joana Alejandra se había iniciado tras su desaparición el jueves 14 de agosto de 2025, cuando salió de su domicilio en el fraccionamiento Santa Clara, de Hermosillo. La FGJES activó el protocolo de Alerta Amber al considerar que su integridad podría estar en riesgo.

Esta medida, implementada para casos de riesgo en menores de edad, movilizó a corporaciones de seguridad y a la sociedad civil. Para facilitar su identificación, se difundió una ficha de búsqueda con sus características físicas y la vestimenta que portaba. Con la localización de la adolescente, la Fiscalía de Sonora extendió un agradecimiento a la ciudadanía en general por la colaboración en la difusión de la ficha de búsqueda.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora