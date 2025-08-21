Detienen a trabajador agrícola que mató por accidente a joven motociclista en Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Un hombre llamado Federico 'N', de 46 años de edad, fue arrestado, vinculado a proceso y dejado en prisión preventiva justificada, como probable responsable del delito de homicidio culposo cometido contra un masculino en el municipio de Guaymas, Sonora. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el pasado 15 de agosto, alrededor de de las 8:50 horas.

En ese momento, el acusado se encontraba en el interior de el campo agrícola Santa Inés, trabajando a bordo de un tractor, cuando, sin las previsiones necesarias, tensó un cable, el cual quedó suspendido sobre un camino de terracería, lo que llevó a que el conductor de una motocicleta se impactara en contra del mencionado objeto. Como resultado de la colisión, el perjudicado fue derribado, sufriendo serias lesiones en el cuello.

La moto salió disparada, quedando a una distancia aproximada de 50 metros. El joven fue identificado como Luis Gustavo 'N', de 26 años y pertenecía al grupo de trabajadores del campo agrícola y que en esos instantes cumplía con su jornada laboral. Cuando arribaron las distintas corporaciones policiales y servicios de emergencia revisaron al afectado y lamentablemente constataron que ya no contaba con signos vitales.

Tras acreditar la probable responsabilidad de Federico 'N' en estos hechos, un juez de control determinó procedente la vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a fin de garantizar la comparecencia del imputado a lo largo del proceso.

En otro hecho ocurrido en Guaymas, esta mañana del pasado lunes 18 de agosto se reportó el fallecimiento de una persona en la entrada del fraccionamiento Los Prados, al norte de la ciudad. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto caminaba por la orilla del camino cuando de pronto se desplomó; algunos testigos, al revisarlo, inicialmente pensaron que se había desmayado, pero pronto se percataron de la gravedad de la situación.

Los presentes se comunicaron con el número de emergencias 911; sin embargo, al llegar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana constataron que el hombre ya había muerto. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades, así como la Fiscalía de Sonora, no han emitido ningún informe. Se presume que una de las posibles causas pudo ser un infarto fulminante, aunque esto no ha sido confirmado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora