¿'El Mayito Flaco' ordenó la muerte de Ernesto Barajas? Filtran audio de Iván Archivaldo

Culiacán, Sinaloa.- La noticia sobre el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de la agrupación musical Enigma Norteño, ha provocado diversas reacciones en el mundo de la música mexicana y también ha puesto en alerta a las autoridades de los distintos niveles de gobierno. El artista sinaloense fue ultimado a balazos por un grupo armado cuando se encontraba en una pensión de automóviles ubicada en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

A raíz de la confirmación del hecho, versiones oficiales y no oficiales al respecto han salido a la luz. Según datos revelados por la Fiscalía del Estado de Jalisco, el homicidio de Barajas no se encuentra vinculado a una disputa entre grupos del crimen organizado, sino que tendría relación directa con su actividad profesional. No obstante, en redes sociales ha comenzado a circular un presunto audio en el que señalan a Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', como el responsable del hecho.

Este material habría sido difundido presuntamente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, célula delictiva que disputa el control de Sinaloa con el hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada. La grabación fue extraída desde una cuenta de Instagram que supuestamente es utilizada por Guzmán Salazar y en ella se dejan en evidencia los presuntos nexos entre la familia del 'El Mayito Flaco' y el intérprete de narcocorridos.

Les habla Iván Archivaldo, difundan este comunicado por todos lados, me comunico por medio de la cuenta de Instagram Archienemig0, ya la tengo verificada. Este mensaje va para ti Mayito Flaco, la muerte de Ernesto Barajas fue una injusticia. no tenían por qué matarlo… Ernesto no sólo era amigo mío y de la familia, sino era amigo de tus carnales 'El Mayito Gordo' (Ismael Zambada García), Serafín, hasta de tu sobrino… ya no respetas ni a tu put.. familia y quieres respeto por parte de nosotros", se puede escuchar por parte del interlocutor.

Asimismo, en este fragmento de lo que parece ser una radiofrecuencia se explica la razón por la que supuestamente Zambada Sicairos no incluyó a Barajas en los volantes que cayeron en Culiacán, Sinaloa, hace unos meses. En esa ocasión, el lanzamiento de los panfletos fue atribuido al grupo criminal de La Mayiza y en ellos aparecían varios creadores de contenido como Markitos Toys y su hermano Kevin Castro, así como artistas de la talla de Peso Pluma y Roberto Tapia.

En el audio también se pueden escuchar amenazas en contra de 'El Mayito Gordo', a quien se acusa de asesinar a personas inocentes como respuesta a la guerra territorial que enfrenta con Los Chapitos, agrupación criminal comandada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo'. Hasta este momento, ninguna autoridad competente ha confirmado la legitimidad de este audio que se atribuye a Iván Archivaldo.

Revelan avances en la investigación

En una conferencia de prensa enfocada en materia de seguridad, Salvador González de los Santos y Alfonso Gutiérrez Santillán, fiscal y vicefiscal de Jalisco, compartieron nuevos detalles con respecto al homicidio de Ernesto Barajas. En el informe se explicó que el compositor y músico acudió al lugar en el que fue asesinado para recibir cuatro vehículos de su propiedad, los cuales aparentemente iba a comercializar. También se indicó que se estudian las grabaciones de las cámaras de vigilancia del sitio como parte de la investigación correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui