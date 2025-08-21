Ernesto Barajas: Destapan nuevos detalles sobre asesinato del líder de Enigma Norteño

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Durante una conferencia de prensa realizada este jueves 21 de agosto de 2025, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, compartió nuevos avances sobre la investigación del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista y líder del grupo musical Enigma Norteño, registrado en el estacionamiento de una pensión de automóviles que se encuentra en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan.

En este encuentro con los medios de comunicación sobre materia de seguridad, autoridades brindaron nuevos detalles con respecto a la otra víctima mortal derivado del atentado contra el cantante y músico sinaloense. González de los Santos confirmó que el acompañante de Barajas era parte de su equipo de trabajo y tenía una relación muy cercana con él, ya que era su compadre.

Según el reporte, el intérprete y su círculo íntimo arribaron a la entidad jalisciense para escapar de la crisis de inseguridad que se vive en Sinaloa. El día del homicidio, el también compositor estaba en una pensión esperando la llegada de cuatro vehículos suyos procedentes de su ciudad natal, los cuales supuestamente iba a comercializar, pero de un momento a otro, un comando armado ingresó al sitio y abrieron fuego en contra de los ahí presentes.

El artista recibió múltiples impactos de bala, mientras que su compadre murió de un solo disparo. En el lugar del ataque, una empleada resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, aunque se indicó que se encuentra fuera de peligro. Por su parte, la vicefiscal responsable del caso comentó que Barajas había recibido amenazas en otros estados antes de tomar la decisión de mudarse a Jalisco, tal y como se documentó en Baja California.

En julio de 2023, una narcomanta firmada por Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) advertía Ernesto Barajas sobre las consecuencias de presentarse en la Feria de Rosarito. Incluso se le acusó de recibir protección de Alfonso Arzate García, alias 'El Aquiles', y René Arzate García, alias 'La Rana', operadores de alto rango del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana.

Finalmente, las autoridades constataron que la esposa de Ernesto Barajas se encontraba en el lugar del atentado, mientras que el hermano del fallecido iba de camino al sitio. Con respecto a los automóviles, se señaló que los vehículos recibidos tenían placas de Sinaloa, aunque no eran de alta gama, por lo que no se tiene claro si en realidad se iban a vender.

Fuente: Tribuna del Yaqui