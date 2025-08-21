Es extrabajador: Cae responsable de colocar hielera con carne en negocio de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Por los delitos de robo y amenazas, cometidos en contra de una empresa automotriz y de particulares, un hombre llamado Javier Fernando 'N' fue detenido e imputado en Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves que este sujeto contaba con orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del imputado, quien permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Los hechos investigados establecen que el 8 de agosto de 2025, alrededor de las 11:00 horas, Javier Fernando 'N' se introdujo a las instalaciones de una empresa del giro automotriz, en la colonia San Benito, de la capital sonorense, donde sustrajo herramientas y refacciones.

Entre dichos objetos estaba una bomba de gasolina de un vehículo modelo 2025, ocasionando daños a la unidad. Posteriormente, el 12 de agosto, aproximadamente a las 16:00 horas, el acusado acudió nuevamente al establecimiento donde, con actitud violenta, hizo amenazas en contra de una mujer, de nombre Elena Marisol 'N', asegurando que atentaría contra la integridad de las personas que ahí laboraban, generando un estado de preocupación.

Fue despedido por robo

Cabe resaltar que el origen de estas amenazas vienen de su despido como trabajador de la empresa vehicular, decisión que fue tomada por los actos de sustracción reiterada de objetos, además el sujeto es investigado por presuntamente enviar al negocio una hielera con producto cárnico porcino y una cartulina con un mensaje intimidatorio. La situación generó alarma debido a la posibilidad de tratarse de un mensaje de la delincuencia organizada.

En su momento, Jesús Moreno Cruz informó, vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía estatal, señaló que fue posible determinar que el contenido de la hielera no eran restos humanos, sino restos carne de puerco. Agregó que, a pesar de esta aclaración, el caso se investiga como un delito de amenazas, debido a la clara intención de simular un acto violento con un mensaje intimidatorio, cuyo posible autor ya estaba identificado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora