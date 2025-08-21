Fatal accidente en Monterrey: Hombre de la tercera edad pierde la vida al ser arrollado

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Un nuevo accidente vehicular cobró una vida humana en la capital de Nuevo León. La noche de este miércoles 20 de agosto, elementos de diferentes órdenes del Gobierno Estatal y de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la zona centro de Monterrey luego de que se reportara un siniestro vial en el que un hombre de la tercera edad perdió la vida: La víctima fue atropellada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, a la altura de la calle 15 de Mayo, en el primer cuadro de la ciudad. Testigos señalaron que la víctima, un hombre adulto de identidad desconocida, intentaba atravesar los carriles centrales de la avenida Cuauhtémoc; sin embargo, fue embestida por un vehículo en movimiento, el cual lo arrastró varios metros.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles en la capital de Nuevo León. Foto: Facebook

El presunto responsable, en lugar de detenerse y dar aviso a las autoridades, aceleró y se dio a la fuga. En tanto, el cuerpo del adulto mayor quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que algunas de sus pertenencias quedaron dispersas aproximadamente a 20 metros del lugar donde se habría registrado el golpe inicial. Automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona y vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Elementos de Tránsito de Monterrey procedieron a acordonar el área para resguardar la escena, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las labores correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencia.

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del conductor responsable, sin embargo, los resultados han sido negativos, pues hasta el momento no se ha informado sobre la localización del vehículo ni la identidad del responsable. Los efectivos señalaron que se revisan cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para obtener datos que ayuden en la investigación.

