Fatal accidente en Nuevo León: Chofer de tráiler pierde la vida tras caer desde un puente

Montemorelos, Nuevo León.- La mañana de este jueves 21 de agosto de 2025, un trágico suceso se reportó sobre la Carretera Nacional, en las inmediaciones del municipio de Montemorelos, Nuevo León, en donde perdió la vida el conductor de un tráiler cargado de tubos de acero tras caer desde un puente hacia un arroyo. El lamentable hecho activó los protocolos de seguridad, por lo rescatistas y elementos policiacos se presentaron en el sitio del accidente.

De acuerdo a información proporcionada por Milenio, el percance se registró a la altura del kilómetro 194, en el puente El Encadenado II, en el mencionado municipio. Datos preliminares arrojaron que la unidad de carga pesada se precipitó fuera de la circulación, lo cual derivó en que se terminara debajo del puente y al interior del caudal de un arroyo.

Hasta el lugar del incidente llegó personal de Protección Civil local y estatal, así como elementos de la Guardia Nacional (GN) y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes se encargaron de realizar las labores correspondientes en el área para rescatar al operador del transporte, cuya identidad por el momento se desconoce.

A pesar de que los socorristas lograron sacar al hombre del vehículo, minutos más tarde se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Asimismo se indicó que en el área se produjo el derrame de combustible, por lo que se llevaron a cabo las maniobras pertinentes que duraron varias horas. Esto provocó que se afectara la circulación en el sentido de Linares a Montemorelos.

Efectivos de la Guardia Nacional, división de caminos, acordonaron el perímetro y el carril de baja circulación, se encargaron de acordonar la zona para que las autoridades competentes pudieran cumplir con las diligencias de ley. Hasta el momento no se tienen datos sobre las características particulares del hoy occiso y quedará esperar un reporte más detallado en las próximas horas o días.

Accidente cobra la vida de un adulto mayor

En otro caso registrado en Nuevo León durante la noche del miércoles 20 de agosto, un percance vial dejó como saldo la muerte de un adulto mayor a la altura de la calle 15 de Mayo, en la zona centro de Monterrey. Elementos de diferentes órdenes del Gobierno Estatal y de Servicios de Emergencia se encargaron de atender la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui