Filtran VIDEO de Julio César Chávez Jr. al ser deportado de EU; estaba esposado de manos y tobillos

Hermosillo, Sonora.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) filtró el video de Julio César Chávez Jr. al ser deportado de Estados Unidos a México, esto el pasado lunes 18 de agosto cuando ingresó al país por la garita Dennis DeConcini en Nogales y fue llevado a Hermosillo para ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo. En el video compartido se ve al Hijo de la Leyenda esposado de manos y tobillos.

El mensaje con el que acompañan el video dice: "El Equipo de Respuesta Especial expulsó a Julio César Chávez, fugitivo mexicano buscado por tráfico de armas, el 18 de agosto de 2025. ICE Phoenix mantiene su compromiso de expulsar a quienes representan un riesgo para la seguridad pública". En el video se puede ver cómo Chávez Jr. camina con molestia al estar esposado de manos y tobillos. En las imágenes también se deja ver el rostro sin cubrir y se ve como dialoga brevemente con los guardias que lo traen escoltado.

La llegada de Julio César Chávez Jr. al Cefereso no. 11 ha causado gran curiosidad entre la población, que se cuestiona si el boxeador permanecerá en el penal de Sonora o no. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que desde marzo del año 2023 existe una orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr. por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Según la FGR, no se había capturado a Chávez Jr. porque este permanecía en Estados Unidos, fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

También el deportista ha sido señalado de sostener un vínculo con el Cártel de Sinaloa, especialmente con 'Los Chapitos' y con operadores como 'El Nini'.

Denuncia violación de sus derechos

Julio César Chávez Carrasco, nombre de planta de Chávez Jr., presentó un juicio de amparo indirecto tras haber sido ingresado al Cefereso de Hermosillo, acusando que hay una violación de sus derechos. Los defensores señalan que el excampeón mundial de boxeo está incomunicado y falto de acceso a la asistencia legal.

