Fiscalía desmiente secuestro de pareja al norte de Sonora; aclaran que estaban de viaje

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves que fue falsa la noticia del secuestro de una pareja en San Luis Río Colorado. La dependencia explicó que nunca estuvieron en riesgo, ni fueron víctimas de delito. El reporte inicial surgió a través de redes sociales, donde se mencionaba que la pareja estaba desaparecida y podría haber sido privada de su libertad.

Presuntamente esto ocurrió en la avenida Álvaro Obregón y calle 26, de la colonia Residencias, de la ciudad fronteriza. Sin embargo, tras las investigaciones realizadas por autoridades, se determinó que los hechos narrados eran falsos. Según las declaraciones proporcionadas por las personas involucradas, Marco Antonio 'N' y María Guadalupe 'N' dejaron voluntariamente su vehículo estacionado en una imprenta en la avenida Hidalgo y calle 9.

Ambos indicaron que partieron de viaje a Tijuana acompañados de un amigo trailero, iniciando su trayecto desde la avenida Álvaro Obregón, donde abordaron el tráiler que los transportó. El lunes por la mañana arribaron a Tijuana y regresaron a San Luis Río Colorado el martes 19 de agosto, aproximadamente a las 22:00 horas. Posteriormente, caminaron hacia el lugar donde habían dejado su vehículo para dirigirse a su domicilio.

Dejaron en claro que en ningún momento estuvieron en peligro o fueron privados de su libertad como se indicaba en redes sociales, donde comenzó a circular una fotografía de ambos y se pedía la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero. La Fiscalía de Sonora señaló que esta acción "reitera su llamado a la población para verificar la información antes de difundirla en redes sociales, evitando generar alertas innecesarias".

Cabe recordar que el pasado sábado 16 de agosto se reportó la localización de un cadáver en el municipio de San Luis Río Colorado; después de análisis y reconocimiento, se estableció que la víctima era un masculino que sufrió un 'levantón' durante la noche del viernes 15 de agosto en Mexicali, Baja California. El hallazgo del cuerpo se dio en las inmediaciones del ejido Islita y el fallecido fue identificado como Said Alejandro González Castro, de 36 años de edad.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora