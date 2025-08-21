Golpe al narcomenudeo: Capturan y vinculan a ocho sujetos con droga en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Derivado de las acciones emprendidas contra el narcomenudeo en Ciudad Obregón, durante diferentes audiencias realizadas entre el 15 y el 17 de agosto de 2025, fueron vinculadas a proceso ocho personas detenidas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, principalmente por posesión de metanfetamina y marihuana con fines de venta, informó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

En un primer caso, Kevin Daniel 'N', de 22 años, fue detenido por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) el 13 de agosto en el fraccionamiento Los Ángeles, asegurándosele 11 envoltorios con metanfetamina con un peso de 3.098 gramos. El mismo día, en la colonia Benito Juárez, la Guardia Nacional (GN) detuvo a Saúl Guillermo 'N', de 42 años, con 49 envoltorios de metanfetamina que arrojaron un peso de 20.896 gramos. Ambos fueron vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Posteriormente, el 14 de agosto en la colonia Campestre, la Policía Estatal detuvo a Óscar 'N', de 57 años, con tres envoltorios de metanfetamina con un peso de 0.641 gramos. Ese mismo día, en el fraccionamiento Privada del Campanario, fue asegurado José Ángel 'N', de 19 años, en posesión de 45 envoltorios con metanfetamina con un peso de 10.658 gramos. Ambos casos concluyeron con vinculación a proceso y prisión preventiva justificada.

El 15 de agosto en el fraccionamiento Villa del Real, la PESP detuvo a Esteban Orlando 'N', de 29 años, con 322.23 gramos de marihuana, manteniéndose la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica. En la misma fecha y en la colonia Benito Juárez, la misma corporación aseguró a Jaid Isaías y/o Jair Isaías 'N', de 26 años, con 10 envoltorios de metanfetamina con un peso de 2.347 gramos, siendo vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva.

En acciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el 14 de agosto en la colonia Benito Juárez fue detenido Sergio Andrés 'N', de 68 años, con 17 envoltorios de metanfetamina con un peso de 4.524 gramos, quedando en ampliación de término para resolver su vinculación. Finalmente, Cristian Octavio 'N', de 23 años, fue asegurado por la PESP el 15 de agosto en la colonia Russo Vogel con 12 envoltorios de metanfetamina, 1.2 gramos, y 14 envoltorios con marihuana, 85.4 gramos, resultando vinculado a proceso y bajo prisión preventiva justificada.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora