Intentó asaltar a una anciana y recibe brutal golpiza en Puebla; amenazaron con lincharlo

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Cansados de la inseguridad, vecinos de la colonia Santa María, en la capital de Puebla, le dieron una brutal golpiza a un presunto delincuente acusado de intentar asaltar a una mujer de la tercera edad. El hecho se suscitó durante la mañana de este jueves 21 de agosto de 2025 y trascendió que los residentes amenazaron al sujeto con lincharlo la próxima vez que lo vieran en el mencionado sector.

De acuerdo a información proporcionada por Telediario, el supuesto asaltante, de entre 35 y 40 años de edad aproximadamente, interceptó a la anciana cuando salía de una panadería y la amenazó para que le entregara sus pertenencias de valor. El individuo le exigió a la víctima quitarse la joyería que traía consigo, además de pedirle su teléfono celular y dinero en efectivo, sin embargo, la adulta mayor opuso resistencia.

Ante la negativa de la mujer, el acusado comenzó a forcejear con ella y esto llamó la atención de otras personas que se encontraban en el área, quienes rápidamente atendieron el llamado de auxilio de la fémina y la ayudaron. Al notar la presencia de los civiles, el hombre intentó escapar del lugar, pero fue alcanzado por los transeúntes. Una vez sometido, los ciudadanos le propinaron varios golpes y le ocasionaron múltiples hemorragias.

Por su parte, otros vecinos se comunicaron con las líneas de emergencias del 911 y solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Ya en el sitio, los elementos policiacos procedieron con la detención del sujeto y lo trasladaron hasta Rancho Colorado para ponerlo a disposición del Ministerio Público. La víctima fue invitada a presentar su denuncia formal ante las autoridades correspondientes y así garantizar un proceso legal en contra de su agresor.

En otro caso similar documentado en la capital poblana, residentes del fraccionamiento San Patricio 2 retuvieron y golpearon a un presunto acosador sexual, quien presuntamente se estaba tocando en su parte íntima y posteriormente se bajó el pantalón frente a los niños y niñas que estaban en un parque del sector.

