Intentó asaltar a una anciana y recibe brutal golpiza en Puebla; amenazaron con lincharlo

Los hechos se registraron cuando la mujer de la tercera edad salía de una panadería ubicada en la colonia Santa María

Vecinos de la colonia Santa María propinaron una brutal golpiza a presunto asaltanteCréditos: Diario Cambio
Puebla de Zaragoza, Puebla.- Cansados de la inseguridad, vecinos de la colonia Santa María, en la capital de Puebla, le dieron una brutal golpiza a un presunto delincuente acusado de intentar asaltar a una mujer de la tercera edad. El hecho se suscitó durante la mañana de este jueves 21 de agosto de 2025 y trascendió que los residentes amenazaron al sujeto con lincharlo la próxima vez que lo vieran en el mencionado sector. 

De acuerdo a información proporcionada por Telediario, el supuesto asaltante, de entre 35 y 40 años de edad aproximadamente, interceptó a la anciana cuando salía de una panadería y la amenazó para que le entregara sus pertenencias de valor. El individuo le exigió a la víctima quitarse la joyería que traía consigo, además de pedirle su teléfono celular y dinero en efectivo, sin embargo, la adulta mayor opuso resistencia. 

Ante la negativa de la mujer, el acusado comenzó a forcejear con ella y esto llamó la atención de otras personas que se encontraban en el área, quienes rápidamente atendieron el llamado de auxilio de la fémina y la ayudaron. Al notar la presencia de los civiles, el hombre intentó escapar del lugar, pero fue alcanzado por los transeúntes. Una vez sometido, los ciudadanos le propinaron varios golpes y le ocasionaron múltiples hemorragias

Por su parte, otros vecinos se comunicaron con las líneas de emergencias del 911 y solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Ya en el sitio, los elementos policiacos procedieron con la detención del sujeto y lo trasladaron hasta Rancho Colorado para ponerlo a disposición del Ministerio Público. La víctima fue invitada a presentar su denuncia formal ante las autoridades correspondientes y así garantizar un proceso legal en contra de su agresor.

Golpean a presunto acosador sexual 

En otro caso similar documentado en la capital poblana, residentes del fraccionamiento San Patricio 2 retuvieron y golpearon a un presunto acosador sexual, quien presuntamente se estaba tocando en su parte íntima y posteriormente se bajó el pantalón frente a los niños y niñas que estaban en un parque del sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

