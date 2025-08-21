¿Julio César Chávez Jr. sale de la cárcel? Jueza falla a su favor tras ser detenido en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A horas de que se informara que Julio César Chávez Carrasco, mejor conocido como Julio César Chávez Jr., había interpuesto un amparo con el objetivo de suspender los efectos de su reclusión en Hermosillo, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, esta tarde de jueves se reveló que el fallo fue a su favor.

El recurso fue presentado por la defensa de Chávez Jr. ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Sonora, bajo el expediente 1546/25, señalando que la detención del boxeador mexicano se llevó a cabo en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales, incluyendo la incomunicación y la falta de acceso inmediato a asistencia legal.

Hace algunos momentos, el portal de noticias Infobae reportó que 'Julito' ya obtuvo el amparo, el cual fue concedido por la jueza Décimo Primero de Distrito del Estado de Sonora, Ana María Nava Ortega, quien ordenó que no deben tener sin comunicación al hijo de la leyenda Julio César Chávez. Sin embargo, esto no significa que Chávez Jr. haya recuperado su libertad.

¿Julio César Chávez Jr. podría salir de la cárcel?

Como se sabe, la defensa de Julio solicitó duplicar el término constitucional y su situación jurídica se definirá en una segunda audiencia hasta el sábado 23 de agosto. Actualmente, el nacido en Culiacán, Sinaloa, permanece detenido en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo (Cefereso Número 11), ya que en la primera audiencia, que duró 4 horas, se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Su audiencia de vinculación a proceso será determinante para establecer si enfrentará juicio formal y si podrá llevarlo en libertad o bajo custodia. Fue a inicios de esta semana cuando Chávez Jr. fue deportado desde Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas en la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora. Posteriormente, fue trasladado bajo fuerte custodia al Cefereso 11 en Hermosillo.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por delitos relacionados con delincuencia organizada con fines de tráfico y fabricación de armas, municiones y explosivos. La orden de arresto fue emitida en enero de 2023, aunque las investigaciones se iniciaron en 2019, cuando autoridades estadounidenses identificaron una célula de tráfico de armas en Nogales, Arizona, presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui