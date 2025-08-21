Mañana violenta en Ciudad Obregón: Asesinan a hombre en Los Monjes; quedó tirado frente a su casa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Nuevamente se registró una mañana violenta en Ciudad Obregón, Sonora. Pues hoy, jueves 21 de agosto de 2025, un hombre fue asesinado a balazos en el sector de Los Monjes de la colonia Las Haciendas, quedando tirado frente a su casa. Con esto sumarían más de 39 víctimas de homicidio doloso en lo que va del mes de agosto, lo que habla de un repunte de la violencia y preocupa a los habitantes de la urbe que es considerada una de las cinco más inseguras para vivir, según la percepción de sus habitantes (así lo afirma la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)).

Los hechos ocurrieron en la colonia de Las Haciendas, sector Los Monjes, entre las calles Trapenses y Jesuitas, al oriente de Ciudad Obregón a eso de las 6:30 horas. Se dice que la víctima, un hombre, estaba por fuera de su casa cuando llegaron hombres fuertemente armados a disparar en contra de él. Al no poder hacer mucho, intentó huir inútilmente para esconderse, pero las balas fueron más rápidas y quedó sin vida en la parte frontal de la vivienda. Trascendió que la víctima se llamaba Cecilio, el cual aproximadamente tenía 37 años de edad, pero también era identificado como 'El Chapo'.

Al oír los estruendos de bala, vecinos del sector reportaron la agresión al 911 y a los pocos minutos llegaron los agentes policíacos de la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), quienes rápidamente acordonaron el área para iniciar con el procedimiento. A su vez, llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, pero solamente pudieron verificar que el hombre, identificado como Cecilio, ya no tenía signos vitales, por lo que tuvo que llegar el Servicio Médico Forense (Semefo) al lugar del sitio para comenzar con el procedimiento y llevarse el cuerpo a la morgue para hacerle los procedimientos de ley.

Por otra parte, testigos oculares señalaron que por lo menos fueron tres los agresores de Cecilio, quienes después de cumplir su cometido de darle muerte huyeron del lugar a fuerza de carrera. Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) quien se encargue de las investigaciones correspondientes.

