Matan a policía de Culiacán en su día libre; van más de 30 oficiales asesinados en el año

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 21 de agosto de 2025 se confirmó el asesinato a balazos de un elemento de la Policía Municipal de Culiacán. El hecho violento tuvo lugar a las afueras de una preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), misma que se ubica en el sector nororiente de la capital del estado, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

Según datos brindados por la corporación policial, el hoy occiso, identificado como Armando Roberto 'N', se encontraba en su día libre transitaba a bordo de un vehículo Nissan, por lo que se activó una intensa movilización por parte de los cuerpos de auxilio y efectivos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la zona mencionada. Asimismo se indicó que el oficial caído tenía 40 años de edad y 17 años en funciones como agente municipal.

A pesar de la presencia de paramédicos en el sitio del atentado, el uniformado ya no presentaba signos vitales debido a los impactos de arma de fuego que recibió. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán lamentó la pérdida del oficial y aseguró que se brindará el apoyo debido a los familiares de la víctima, de acuerdo a lo que establece la ley y los protocolos de la dependencia.

El reporte se registró a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 07:50 horas donde se alertó a las corporaciones del ataque armado al conductor de un Nissan Tsuru en las calles calle Josefa Ortiz de Domínguez y Calzada de las Américas, por lo que al sitio se trasladaron agentes preventivos", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Finalmente, la SSPyTM confirmó que colaborará en lo que se requiera con la Fiscalía General del Estado (FGE) durante las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este homicidio.

Más de 30 policías asesinados en Sinaloa

A inicios de este mes, de acuerdo con cifras actualizadas por la organización Causa en Común, Sinaloa se colocó como la entidad con más policías asesinados en lo que va del 2025, con al menos 33 casos documentados hasta el cierre del pasado mes de julio. Esta cifra representa más del 14 por ciento del total nacional entre otros estados que encabezan la lista como Guanajuato, con 27; Michoacán, con 23; Guerrero, 21 y Veracruz, 16.

Fuente: Tribuna del Yaqui