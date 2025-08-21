Otro hecho violento en Ciudad Obregón: Abandonan cuerpo 'encobijado' en la colonia Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El hallazgo de un cuerpo la noche de este jueves 21 de agosto generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona noreste de Ciudad Obregón. Los hechos se registraron en la colonia Cajeme, después de que vecinos realizaron un reporte que alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona del sexo masculino sin vida que fue abandonada sobre la vía pública.

Al acudir al sitio, ubicado en las calles Carmen Serdán, entre Maximiliano R. López y Pascual Orozco, los agentes confirmaron que se trataba de un cuerpo 'encobijado'. La víctima, que fue encontrada tirada directamente sobre la carpeta asfáltica, estaba envuelta en una cobija y presentaba visibles signos de violencia. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena del crimen. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para encargarse del procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia que ayudará a establecer la causa exacta de muerte y su identificación, ya que hasta el momento permanece en calidad de desconocido. Las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este hecho.

El fallecido fue encontrado tirado en la calle Carmen Serdán

Hay que mencionar que solo unas cuadras de ese lugar se registró una agresión armada este mismo jueves por la tarde, que dejó como saldo a una persona del sexo masculino con lesiones. El hecho violento tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas en la colonia Matías Méndez. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre fue interceptado por sujetos armados en las calles Gabilondo Soler, entre Ferrocarril y Rodolfo Campodónico, donde abrieron fuego en su contra. La víctima resultó herida y tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Fuente: Tribuna