Sicarios acribillan a joven al norte de Ciudad Obregón; fue hospitalizado de emergencia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una agresión armada en la zona norte de Ciudad Obregón se registró la tarde de este jueves 21 de agosto y dejó como saldo a una persona del sexo masculino con lesiones. El hecho violento tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas en la colonia Matías Méndez. De acuerdo con los primero reportes, diversas detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas en las calles Gabilondo Soler, entre Ferrocarril y Rodolfo Campodónico.

En ese punto, un hombre que se encontraba en la vía pública fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Acto seguido, los agresores se dieron a la fuga. La víctima, identificada como David, de 25 años de edad, quedó malherida en el lugar. Fueron testigos quienes le brindaron auxilio y lo trasladaron a bordo de un vehículo particular a las instalaciones del Isssteson para que recibiera atención médica.

De momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre su estado de salud. Tras el reporte del suceso, se activó un código rojo que movilizó a un considerable número de corporaciones de seguridad. Elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme aseguraron el lugar donde ocurrió el ataque armado.

De igual forma, se estableció custodia en el exterior del centro médico a donde fue trasladado el joven. Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó a la escena del crimen para iniciar con las diligencias correspondientes, como el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de testimonios que permitan integrar la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

El lugar donde tuvo lugar el atentado con armas de fuego

Este es la segunda balacera que ocurre este jueves en Ciudad Obregón. En el primer caso, un hombre fue asesinado en el fraccionamiento Los Monjes, entre las calles Trapenses y Jesuitas, a eso de las 6:30 horas. Se dice que la víctima estaba por fuera de su casa cuando llegaron hombres fuertemente armados a disparar en contra de él. Intentó huir para esconderse, pero las balas lo alcanzaron y quedó sin vida en la parte frontal de la vivienda.

Fuente: Tribuna