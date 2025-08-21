"Te encontré, mamá...Promesa cumplida": Joven de Ciudad Obregón localiza en fosa clandestina a su madre desaparecida

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "Te encontré, mamá...Promesa cumplida", con esas palabras Gris Reyes termina la búsqueda de su mamá, Nallely Guadalupe Palomares Aispuro, quien desapareció el 21 de enero de 2023 en Ciudad Obregón. Tras dos años de angustia e interminable sufrimiento, finalmente la joven puede darle un descanso digno a su madre.

Gris Reyes se unió al colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajeme tras la desaparición de su madre con el fin de encontrarla y durante estos dos años participó activamente en múltiples búsquedas donde pudieron encontrar a los 'tesoros', como ellas les dicen, y ayudarlos a que volvieran a casa. En redes, Gris compartió un breve, pero muy poderoso mensaje: "Te encontré, mamá…Promesa cumplida". El texto es acompañado de una serie de fotos de ellas dos.

Por su parte, en su página de Facebook, el colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajeme expresó su solidaridad ante los hechos: "Gracias a Dios, la mamá de una compañera ya estará de regreso en casa. Ánimo, Gris, sabes que cuentas con nosotras como familia de este mismo dolor. Luchaste por tu mami y hoy podrá tener un descanso digno".

Pese a que encontró a su madre, no como hubiese querido, Gris está más tranquila de saber que tendrá un lugar donde podrá visitarla y llevarle flores. "Gracias a esos corazones que se animan a hablar, hoy nuestra compañera podrá despedirse de su mami. El 19 de julio, un reporte anónimo nos llevó hasta una vivienda en la colonia Rincón del Valle, donde hallamos tres tesoros, entre ellos Nallely", señaló Guerreras Buscadoras de Cajeme.

Fue el 19 de julio de este 2025 cuando se tuvo una búsqueda en una vivienda de la colonia Rincón del Valle en Ciudad Obregón; en ese patio se encontró el cuerpo de Nallely y otro más que fue identificado como Luis Abraham. Ambos fueron llevados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para hacer las pruebas de ADN correspondientes y, tras un tiempo de espera, se notificó que el cuerpo de la mujer era la mamá de Gris.

Con esto, finalmente, Gris y familiares pudieron darle el último adiós a Nallely. La joven llamó a todas las personas que tienen un ser querido desaparecido a no perder la fe en que van a encontrar a su ser querido y por eso la importancia de no dejar de buscarles. La joven aseguró que va a seguir ayudando al colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajeme para seguir cumpliendo la promesa a otras familias.

