Tercer ataque armado del día: Gatilleros balean a hombre al poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 21 de agosto tuvo lugar un ataque armado en el fraccionamiento Los Arcos, al poniente de Ciudad Obregón, que resultó en una persona lesionada. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:30 horas en las calles Escuinapa y Yautepec, donde sujetos armados a bordo de un vehículo no identificado dispararon directamente contra un hombre que se encontraba frente a un domicilio.

Este hecho provocó una fuerte movilización de servicios de seguridad y de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima. El afectado, cuya identidad no ha sido revelada, presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Luego de ser estabilizado en el lugar, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica. De momento, se desconoce su estado de salud.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme resguardaron la escena del crimen. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo del procesamiento del lugar para la recolección de casquillos y demás elementos que permitan la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El lugar de los hechos fue acordonado por autoridades

Con este hecho violento, Ciudad Obregón suma ya tres agresiones armadas este jueves. En el primer caso, un hombre fue asesinado a eso de las 6:30 horas en el fraccionamiento Los Monjes, entre las calles Trapenses y Jesuitas. Se dice que la víctima estaba por fuera de su casa cuando llegaron hombres fuertemente armados a disparar en contra de él. Intentó huir para esconderse, pero las balas lo alcanzaron y quedó sin vida en la parte frontal de la vivienda.

El segundo caso sucedió durante la tarde en la zona norte de la ciudad y dejó como saldo a una persona del sexo masculino con heridas de bala. El crimen tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas en la colonia Matías Méndez. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados hicieron diversas detonaciones de arma de fuego contra la víctima, en las calles Gabilondo Soler, entre Ferrocarril y Rodolfo Campodónico.

Fuente: Tribuna