VIDEO: Golpean salvajemente a un caballo al término de una cabalgata en Quintana Roo

Bacalar, Quintana Roo.- Un caso de maltrato animal tiene indignada a la sociedad de Quintana Roo tras la divulgación del video en el que un sujeto, aún no identificado, golpea a un caballo con una vara de madera durante la tradicional Cabalgata de Bacalar 2025. Habitantes y colectivos animalistas han denunciado que este no es caso aislado, ya que en este tipo de eventos se someten a los equinos a un alto nivel de estrés al recorrer largas distancias sin la supervisión de un profesional, descanso o con la hidratación suficiente.

En el material difundido en redes sociales y en este se aprecia cómo el jinete, aparentemente dueño del animal, le pega en múltiples ocasiones con el artículo mencionado mientras el caballo permanece amarrado en la puerta de un remolque. Versiones apuntan a que el equino no quería subir al vehículo, por lo cual el individuo recurrió a ese brutal método. Estos festejos, según información de POSTA, forman parte de la Feria de San Joaquín.

Usuarios han expresado su molestia ante este tipo de conductas y la displicencia del Ayuntamiento de Bacalar por permitir este comportamiento por parte de los organizadores. Estas conductas van en contra de lo establecido por la Ley de Protección y Bienestar Animal del estado, vigente desde mayo de 2019, en la cual se busca salvaguardar el bienestar de los animales durante eventos públicos como ferias y festivales.

De igual forma, internautas exigen un castigo ejemplar contra los responsables del hecho, así como una mayor supervisión de la autoridades municipales en este tipo de eventos en los que se involucra la participación de animales. Hasta el momento ninguna instancia de Bacalar o de Quintana Roo se han pronunciado al respecto, por lo que quedará esperar por una respuesta oficial en los próximos días o semanas.

De acuerdo con Infobae México, la Cabalgata de Bacalar representa una tradición cultural de la región, orientada a reforzar la identidad y el sentido de comunidad local, sin embargo, para un amplio sector de la población pide que se implemente protocolos que garanticen un trato digno y respetuoso hacia los animales utilizados como parte del espectáculo público.

Fuente: Tribuna del Yaqui