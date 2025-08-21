Violencia en Iztapalapa: En plena vía pública, motosicarios matan a balazos a un hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Momentos de pánico y angustia se volvieron a vivir la noche de este miércoles, en inmediaciones de la colonia José López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), luego de que se reportara un ataque armado en plena vía pública. Este hecho violento, que movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno y de Servicios de Emergencia, dejó una víctima letal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 20 de agosto de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en la calle 23, casi en la esquina con la calle 5, de la colonia ya referida, al sur de la CDMX. En ese lugar, hombre de aproximadamente 30 años de edad fue interceptado por dos sujetos armados que viajaban en una motocicleta. Sin mediar palabra alguna, estos le dispararon en repetidas ocasiones.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en Iztapalapa deja una víctima mortal. Foto: Facebook

La víctima cayó al pavimento, mientras que los motosicarios huyeron a toda velocidad hacia una dirección desconocida. Testigos que escucharon las fuertes detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes confirmaron la balacera.

Más tarde, llegaron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a la víctima y confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul, tal como dicta el protocolo oficial por los homicidios de este tipo. La zona quedó asegurada por las autoridades, para iniciar con las diligencias correspondientes.

Más tarde, esta fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes se encargaron de recaudar la evidencia balística e intregarla a una nueva carpeta de investigación. Asimismo, levantaron el cuerpo del ahora occiso para llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo). A la fecha de publicación de esta nota, no hay reportes de detenidos.

Fuente: Tribuna

