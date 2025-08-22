Alerta al sur de Ciudad Obregón: Reportan a hombre 'levantado' en la Primero de Mayo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró en el fraccionamiento Primero de Mayo, ubicado al sur de Ciudad Obregón, tras recibir un reporte sobre la presunta privación ilegal de la libertad de una persona. Esto sucedió la noche de este viernes 22 de agosto sobre la calle Obrero Mundial, cuando, según los informes, un hombre fue interceptado por sujetos que portaban armas largas.

El aviso a las autoridades se generó cerca de las 20:30 horas, lo que desencadenó un despliegue inmediato en la zona. De manera extraoficial, se menciona que la víctima responde al nombre de Martín, de unos 40 años de edad, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades competentes. Testimonios iniciales indican que los responsables del acto se transportaban en un vehículo, con el cual se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme, quienes aseguraron el perímetro para iniciar las primeras indagatorias y recabar evidencias. Se implementó un operativo de búsqueda en los alrededores para intentar localizar a la víctima y a los presuntos captores, sin que hasta el cierre de esta edición se haya informado sobre resultados positivos.

Policías y militares aseguraron la escena del crimen

Cabe mencionar que este mismo viernes, durante la tarde, un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la colonia México, al sur de Ciudad Obregón, tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida en un espacio público. El descubrimiento de un cuerpo 'encobijado' tuvo lugar poco después de las 14:30 horas en un parque situado en la calle Cabo San Lázaro, entre Puerto de Guaymas y Coahuila.

De acuerdo con lo informado, el cuerpo corresponde a una persona del sexo masculino, presuntamente de edad avanzada, cuya identidad aún no ha sido establecida. Los restos se encontraban envueltos en una cobija de color guinda. Junto al cuerpo fue dejada una cartulina que contenía un narcomensaje, cuyo contenido será analizado por las autoridades competentes como parte de la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna