Atrapan en Nogales a prófugo de la justicia de Guanajuato; está acusado de narcomenudeo

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron cumplimiento en Nogales, Sonora, una orden de aprehensión en contra de un hombre llamado Jorge Arturo 'N', de 32 años de edad. Esta persona era buscada por las autoridades de Guanajuato por su presunta responsabilidad en el delito de narcomenudeo, informó este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La captura se realizó sobre el bulevar El Greco, en la colonia Unidad Deportiva, en atención al oficio girado por la Vicefiscalía de Investigación de Sonora y en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato, asegurando al señalado sin incidentes. Jorge Arturo 'N' fue trasladado a las oficinas centrales de la AMIC, en Hermosillo, donde fue entregado a las autoridades homólogas de Guanajuato para la continuación del proceso legal correspondiente.

Con esta acción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de colaboración interinstitucional y coordinación con las fiscalías del país para garantizar que los responsables de hechos delictivos enfrenten la justicia, contribuyendo a la protección de la sociedad y la legalidad en todo el territorio nacional", se lee en el comunicado.

Este mismo mas de agosto, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y en coordinación con autoridades de los Estados Unidos, logró la detención de Ismael 'N', de 51 años de edad, originario de Tlaquepaque, Jalisco, señalado como presunto responsable del delito de desaparición cometido en contra de dos masculinos, Hugo César 'N' y Javier 'N', reveló la Fiscalía de Sonora el pasado 7 de agosto.

La acción se realizó en atención a una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía del Estado de Jalisco; el acusado fue deportado y entregado por las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los EUA (CBP) al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, personal de la AMIC asumió el traslado del sujeto hacia Hermosillo para su entrega a autoridades de Jalisco.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora