Balacera en Xochimilco deja 2 mujeres muertas; una víctima era una niña de solo 10 años

Ciudad de México.- La madrugada de este viernes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como persona de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la alcaldía Xochimilco, luego de que se reportara un ataque armado en la colonia Santa María Tepepan. Este hecho violento dejó dos víctimas mortales: una mujer adulta y una niña.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron este 22 de agosto, durante la madrugada, en las inmediaciones de la calle 16 de Septiembre. Trascendió que un automóvil que circulaba por la zona se detuvo para que el conductor comprara alimentos. En ese momento, sujetos armados a bordo de una motocicleta se acercaron y comenzaron a disparar contra las pasajeras que se encontraban en el asiento trasero del vehículo.

Los impactos de bala terminaron con la vida de dos mujeres; una de ellas era una menor de edad de solo 10 años. Testimonios refieren que los agresores actuaron rápidamente y se dieron a la fuga sin que hasta el momento se conozca su paradero. Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), sin embargo, los socorristas únicamente pudieron confirmar la muerte de las víctimas. Ninguna de ellas ha sido identificada oficialmente hasta ahora, lo que mantiene en curso las indagatorias por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

La zona del ataque fue acordonada por elementos de seguridad pública, mientras se realizaba el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de indicios balísticos para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades locales informaron que el caso será analizado con prioridad para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

