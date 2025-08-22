Caen cinco migrantes mexicanos en frontera Sonora - Arizona; tienen antecedentes penales

Comparta este artículo

Arivaca, Arizona.- Agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la Estación de Tucson efectuaron la detención de un grupo de cinco individuos de nacionalidad mexicana que cruzaron la frontera Sonora - Arizona de manera irregular. El operativo se realizó en un paso montañoso de difícil acceso al sur de la comunidad de Arivaca, Arizona, una región conocida por sus condiciones extremas debido a las altas temperaturas de la temporada.

A pesar del clima hostil y la complejidad del terreno característico del Desierto de Sonora, los agentes lograron efectuar la detención gracias a su preparación y al uso de recursos especializados. La operación contó con el apoyo de unidades montadas a caballo, equipos especializados en terreno montañoso y unidades caninas (K9), cuya intervención fue clave para localizar y asegurar al grupo en esta área remota y desafiante de Arizona.

El hecho sucedió el pasado martes 5 de agosto y tras el procesamiento de los individuos, se confirmó que los cinco contaban con violaciones migratorias previas. Además, la información reveló que la mayoría de ellos poseía antecedentes penales registrados con diversas agencias del orden en Estados Unidos. Ahora, los cinco hombres serán procesados por reingreso ilegal tras una deportación previa y posteriormente serán repatriados a México.

En contraparte, Un hombre llamado Ramón Guillermo 'N', de 28 años de edad, quien contaba con una orden de arresto en Estados Unidos por el delito de tráfico de armas, fue localizado y capturado en San Luis Río Colorado, informó el pasado miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). El operativo se efectuó el 18 de agosto pasado luego de un intercambio de información entre ambos países.

Esto permitió ubicar al prófugo y concretar su detención en territorio mexicano. La orden de arresto de Ramón Guillermo 'N', originario de Yuma, Arizona, fue emitida el 2 de mayo de 2025 en esa ciudad. Su captura estuvo a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con la colaboración con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

Fuente: Tribuna