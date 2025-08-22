Capturan a pareja por asesinato de dos hombres en Nogales; a uno lo atacaron a balazos

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Dos personas identificadas como Emir Francisco 'N' y María Felicitas 'N' fueron arrestadas y vinculadas a proceso penal, por su presunta responsabilidad en dos delitos de homicidio, en hechos ocurridos en distintos eventos registrados en la ciudad de Nogales. En el primer caso, el masculino está acusado del asesinato de Severino Siderio 'N', ocurrido el 16 de marzo de 2025 en la colonia Héroes.

La investigación establece que el imputado, junto con al menos dos personas más, agredió a la víctima con golpes y patadas. Uno de sus acompañantes le provocó una herida punzocortante en el costado, ocasionándole un choque hipovolémico hemorrágico derivado de lesión pulmonar, lo que fue causa directa de la muerte. Al sujeto le impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el segundo hecho, el pasado 6 de enero, alrededor de las 4:00 horas, en la colonia Félix B. Peñaloza, Emir Francisco 'N' y María Felicitas 'N', junto con otro cómplice, privaron de la libertad a Carlos Armando 'N' y lo trasladaron a un domicilio abandonado. En el interior, la víctima fue agredida con arma de fuego, provocándole traumatismo craneoencefálico severo y trauma torácico, lesiones que le causaron la muerte.

Por estos casos de violencia, ambos señalados fueron vinculados a proceso, dictándose prisión preventiva justificada como medida cautelar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que con estas acciones "ratifica su compromiso de procurar justicia en hechos de violencia letal, garantizando que los responsables enfrenten procesos judiciales conforme a Derecho y reiterando su determinación de salvaguardar la vida".

Hace solo unos días se informó de otro caso similar. Un hombre llamado Ricardo Antonio 'N' fue sentenciado a 25 años y 5 días de prisión tras ser encontrado responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos en contra de dos personas. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2023, en un domicilio ubicado en colonia Empalme, de la ciudad de Nogales.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora