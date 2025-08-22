Descubren fábrica de cigarros de marihuana en Hermosillo; decomisan droga y arma de fuego

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Jesús García, en Hermosillo. En el lugar se obtuvieron resultados positivos con en el aseguramiento de armas de fuego, drogas y equipo utilizado para su preparación, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La diligencia ministerial tuvo lugar el pasado miércoles 20 de agosto, y se hizo en cumplimiento a orden judicial, lo cual permitió la localización y aseguramiento de indicios de relevancia para la investigación, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE). Entre los objetos asegurados se encuentra un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

además de diversos aditamentos para la manipulación y empaque de estupefacientes, como frascos de vidrio, etiquetas con una leyenda, máquinas metálicas, un molino eléctrico y una máquina cernidora. Además, se incautaron siete costales de ixtle con un peso aproximado de 80 kilos de marihuana, cajas con paquetes de cigarros elaborados con la misma sustancia y múltiples empaques para preparar cigarros.

Todo lo anterior evidencia un espacio que era destinado a la preparación y distribución de narcóticos. La Fiscalía de Sonora señaló en su comunicado que, en coordinación con el Ejército Mexicano, continuará desplegando operativos conjuntos en Hermosillo, "con rigor táctico y legalidad, para combatir frontalmente la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de la sociedad sonorense".

Por otro lado, autoridades lograron el arresto de dos personas y el aseguramiento de narcóticos en Hermosillo. La captura se logró por medio de una orden de cateo ejecutada en un domicilio de la calle Venado Bura, en la colonia Nuevo Hermosillo, donde fueron detenidos Francisco Leonel 'N', de 28 años de edad y Litzy Patricia 'N', de 25 años. Ambos fueron encontrados en posesión de 32 envoltorios de aparente metanfetamina o crystal.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora