Entró a tienda de Hermosillo, amenazó a la cajera y robó el dinero; irá 10 años a prisión

Hermosillo, Sonora.- Una condena de 10 años y 1 mes de prisión fue dictada en contra de Ricardo 'N', de 40 años de edad, durante un procedimiento abreviado en juicio oral, por el delito de robo con violencia en un establecimiento comercial. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este viernes que los hechos se registraron el 7 de marzo de 2024, alrededor de las 22:07 horas, en Hermosillo.

En ese momento, el sujeto ingresó a una tienda de conveniencia ubicada en bulevar Lázaro Cárdenas y calle Mina La Esmeralda, colonia Tirocapes. En el interior, ejerció violencia moral contra la cajera al amenazarla de muerte para obligarla a entregar el dinero en efectivo de la caja registradora; bajo amenaza, la víctima entregó la cantidad de mil 050 pesos en efectivo, propiedad de la empresa, con lo que se consumó el ilícito.

La sentencia fue resultado de la indagatoria de la FGJES y de la actuación de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) como primer respondiente, lo que permitió contar con pruebas sólidas que derivaron en la sentencia que recibió el acusado. La Fiscalía de Sonora indicó que con este resultado "reitera su compromiso de combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas de delitos patrimoniales cometidos con violencia".

En otro caso reciente ocurrido también en Hermosillo, un joven de tan solo 23 años fue víctima de un intento de robo de dinero. La situación ocurrió en la colonia Altares, sobre las calles López Riesgo y Zamorano. Se presume que el afectado surtía mercancía en una tienda de conveniencia cuando una mujer, en complicidad con su acompañante, aprovechó un descuido para sacar la billetera del trabajador de su vehículo.

No pasó mucho tiempo antes de que el afectado recibiera en su celular una notificación de retiro en efectivo. En el atraco participaron una mujer identificada como Andrea Guadalupe, de 24 años, y un hombre que logró huir de la escena. La captura fue posible porque el afectado enfrentó a los presuntos delincuentes y, aunque uno logró escapar, la otra no tuvo la misma suerte y fue entregada a la Policía Municipal de Hermosillo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora