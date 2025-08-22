Hallan segundo 'encobijado' en Ciudad Obregón en menos de 24 horas; ahora en la México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 22 de agosto, un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la colonia México, al sur de Ciudad Obregón, tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida en un espacio público. El descubrimiento de un cuerpo 'encobijado' tuvo lugar poco después de las 14:30 horas en un parque situado en la calle Cabo San Lázaro, entre las calles Puerto de Guaymas y Coahuila.

De acuerdo con los informes iniciales, el cuerpo corresponde a una persona del sexo masculino, presuntamente de edad avanzada, cuya identidad aún no ha sido establecida. Los restos se encontraban envueltos en una cobija de color guinda. Junto al cuerpo fue localizada una cartulina que contenía un narcomensaje, cuyo contenido será analizado por las autoridades competentes como parte de la carpeta de investigación.

Al lugar acudieron en primera instancia paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la persona y confirmaron su muerte. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, con el objetivo de preservar cualquier indicio relevante para las indagatorias.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el procesamiento del lugar, incluyendo el levantamiento de evidencias y la recolección de testimonios de testigos. Una vez concluidas estas diligencias, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento y avanzar en el proceso de identificación.

El lugar donde se hizo el hallazgo del cuerpo

Este hecho se registra un día después de un hallazgo similar ocurrido la noche de ayer jueves en la colonia Cajeme. En esa ocasión, también se localizó el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija y con visibles signos de violencia. El hallazgo se hizo sobre la calle Carmen Serdán entre Maximiliano R. López y José María Leyva.

Esto sucedió después de que vecinos realizaron un reporte que alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona del sexo masculino sin vida que fue abandonada sobre la vía pública. Al acudir al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de un cuerpo 'encobijado'. La víctima, que fue encontrada tirada directamente sobre la carpeta asfáltica, estaba envuelta en una cobija y presentaba visibles signos de violencia.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora