Hermosillo: Víctima detiene a mujer que le habría robado su billetera del vehículo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Los delitos están a la orden del día en la capital del estado, pues cada vez son más los reportes de robos con violencia e incluso de menores de edad cometiendo actos criminales. De hecho, recientemente se dio a conocer el caso de una nueva víctima: un joven de tan solo 23 años que estuvo a punto de perder no solo el dinero que llevaba consigo en ese preciso instante, sino también el que tenía guardado en su banco.

La situación ocurrió en la colonia Altares, en las calles López Riesgo y Zamorano, en Hermosillo, Sonora. Se presume que el afectado surtía mercancía en una tienda de conveniencia cuando una mujer, en complicidad con su acompañante, aprovechó un descuido para sacar la billetera del vehículo. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera en su celular una notificación de retiro en efectivo.

De acuerdo con información extraoficial, en el atraco participaron una mujer identificada como Andrea Guadalupe, de 24 años, y un hombre que logró huir de la escena. En cuanto a la detenida, fue turnada al Ministerio Público, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce el castigo que podría recibir, ya que las autoridades locales continúan con las investigaciones.

La mujer se encuentra a disposición del Ministerio Público

La captura fue posible porque el afectado enfrentó a los presuntos delincuentes y, aunque uno logró escapar, la otra no tuvo la misma suerte y fue entregada a la Policía Municipal. En otro hecho, se informó sobre la detención de Walter Francisco, de 25 años de edad, en el Cerro de la Campana, quien además portaba una navaja con punta y filo de aproximadamente 15 centímetros de longitud.

El individuo caminaba alrededor de las 18:00 horas de ayer por el callejón Del Sapo y la avenida Mina, en la colonia Las Pilas, cuando fue detectado por oficiales que patrullaban la zona. Se le considera un objetivo prioritario porque cuenta con dos órdenes de aprehensión por robo con violencia a vecinos del sector. Actualmente, está a disposición del Ministerio Público y aún no se sabe qué sucederá con él.

Fuente: Tribuna