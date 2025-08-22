Identifican a José Joaquín entre los 26 cuerpos hallados en Ciudad Obregón: Estaba desaparecido

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una víctima más fue identificada tras el hallazgo de 26 cuerpos en fosas clandestinas en el Valle del Yaqui, al sur del estado de Sonora. Se trata de José Joaquín Rochín Navidad, quien estaba desaparecido desde el 25 de junio de 2019 en Ciudad Obregón. Con esta identificación, ya sumarían 21 personas reconocidas de aquel hallazgo masivo que marcó a la comunidad de Cajeme.

Hallazgo en Ciudad Obregón: Confirman identidad de José Joaquín

La confirmación fue compartida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., quienes han acompañado a las familias durante todo el proceso. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los restos fueron identificados gracias a estudios de genética forense que permitieron establecer la coincidencia con los familiares directos de José Joaquín.

Su caso se une a la lista de víctimas que, después de años en calidad de desaparecidas, han podido ser reconocidas formalmente y entregadas a sus familias para brindarles sepultura digna. Por su parte, Guerreras Buscadoras de Cajeme anunció que próximamente regresarán a distintos predios del Valle del Yaqui, así como a zonas de las comisarías de Cócorit y Esperanza, donde existen indicios de posibles entierros clandestinos.

El hallazgo de las 26 osamentas en el Valle del Yaqui

Como te informamos en TRIBUNA, a finales de junio de 2025, integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme localizó una fosa clandestina en un predio agrícola del Valle del Yaqui, donde se recuperaron 26 osamentas humanas. Desde entonces, la FGJES mantiene trabajos de análisis pericial en coordinación con el Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las identificaciones.

Hasta el momento, 21 de las 26 víctimas han sido plenamente reconocidas, y al menos 10 ya fueron entregadas a sus familias. De acuerdo con la líder del colectivo, Silvia Velázquez Rodelo, aún restan por identificar cinco cuerpos. El proceso de identificación continúa abierto y las autoridades han hecho un llamado a familiares de personas desaparecidas para que se acerquen a la fiscalía a realizarse pruebas de ADN.

