Jueves de delitos en Sinaloa: Dos homicidios, tres 'levantados' y nueve robos de vehículos

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado jueves 21 de agosto de 2025 se registraron varios actos delictivos en el estado de Sinaloa, entre ellos nueve denuncias por robo de vehículos, dos homicidios y por si fuera poco el hallazgo de restos óseos. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles proporcionados por la Fiscalía del Estado de Sinaloa (FGE), pues la violencia sigue imperando en la entidad.

La primera víctima del día fue localizada en plena colonia Centro; se confirmó que su cuerpo sin vida presentaba impactos de bala y que previamente había sido envuelto en bolsas de plástico negro. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos; en caso de que haya avances, te lo informaremos como siempre a través de nuestro medio de comunicación.

De igual manera, en Culiacán, un agente de la Policía Municipal, identificado como Armando Roberto, fue víctima de un ataque armado. Con amplia experiencia en la labor, pues formaba parte del equipo desde hace 17 años, el hombre de 40 años se encontraba en su día libre cuando, al pasar a bordo de su unidad por la Calzada de Las Américas, fue interceptado por sujetos armados que dispararon en su contra en múltiples ocasiones.

La violencia en Sinaloa sigue al alza

En otro hecho, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, se recibió una llamada al 911 reportando restos humanos cerca de la carretera La 20, entre Villa Juárez y La Michoacana. Al llegar al lugar, intervinieron la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, peritos de la Fiscalía General del Estado, un antropólogo forense, así como elementos de la Policía Municipal, Estatal y del Ejército Mexicano, confirmando el hallazgo de partes humanas.

Asimismo, se realizaron un total de nueve denuncias en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, mientras que en la capital se reportaron 11 despojos de vehículos. En lo que respecta a privaciones de la libertad, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas informó que hubo tres casos en Culiacán, aunque se desconoce el paradero de los afectados.

