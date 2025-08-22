Kenia, de 8 años, salió de casa y no volvió; buscan a niña desaparecida en Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La desaparición de menores en México continúa siendo una problemática grave. Cada año, cientos de niñas, niños y adolescentes son reportados como ausentes, lo que refleja un incremento constante en las cifras de este fenómeno. En este contexto, se ha reportado un nuevo caso en Guaymas, Sonora: se trata de Kenia, una menor de 8 años de edad, cuyo paradero es desconocido desde la tarde del jueves 21 de agosto.

Lo que se sabe sobre la desaparición de Kenia en Guaymas

De acuerdo con la información proporcionada por familiares en redes sociales, Kenia acompañaba a su madre en la venta de dulces en el municipio de Guaymas. En determinado momento, la niña decidió regresar sola a su domicilio en el sector Ocotillo, sin embargo, nunca llegó a su destino. Desde entonces no se ha vuelto a tener rastro de ella.

La familia de la menor solicitó apoyo de la ciudadanía para localizarla, al tiempo que difundió números de contacto para recibir cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación: 6221078190 y 6221940343. Los familiares expresaron su preocupación y pidieron a la población compartir los datos disponibles con el fin de agilizar su localización.

Aunque el caso ya fue reportado, hasta el momento no se ha confirmado la activación de la Alerta Amber en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), un mecanismo clave para la búsqueda de menores desaparecidos.

Qué es la Alerta Amber

La Alerta Amber es un sistema de difusión inmediata y masiva que se implementa cuando un menor de edad desaparece en circunstancias que hacen presumir un riesgo inminente para su seguridad o integridad física. Su objetivo es que medios de comunicación, autoridades y la sociedad en general se movilicen de manera conjunta para la pronta localización del niño, niña o adolescente.

¿Cómo se activa la Alerta Amber en México?

En el país, este mecanismo puede activarse de manera inmediata, sin necesidad de esperar 24 o 72 horas tras la desaparición. El primer paso es acudir a la Fiscalía o al Ministerio Público correspondiente al lugar donde se vio por última vez al menor.

La denuncia debe incluir información clave como:

Una fotografía reciente.

Nombre completo, edad, sexo y características físicas.

Señas particulares, padecimientos o discapacidades, si existieran.

Vestimenta utilizada al momento de la desaparición.

Circunstancias en que ocurrió la pérdida de contacto.

Con estos datos, las autoridades realizan un análisis de riesgo para determinar la activación de la alerta a nivel estatal, nacional o incluso internacional. En caso de requerir apoyo adicional, la ciudadanía puede comunicarse al número 01-800-00-854-00, disponible las 24 horas del día.

