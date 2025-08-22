Kenia, la niña perdida en Guaymas, aparece sana y salva tras horas de incertidumbre

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Este viernes 22 de agosto se localizó a la menor de siete años que previamente había sido reportada como desaparecida el pasado jueves 21 de agosto, en la colonia Ocotillo, ubicada en Guaymas, Sonora. La situación generó gran preocupación debido a la corta edad de la menor y a los altos índices de actos criminales que se han registrado en los últimos meses en la entidad.

En un inicio, como informamos en TRIBUNA, el reporte fue realizado por sus familiares a través de redes sociales, pues la pequeña Kenia era buscada desesperadamente. Al parecer, los hechos ocurrieron después de que la niña acompañara a su madre a comprar unos dulces; el problema surgió cuando ella regresó sola a su domicilio y más tarde se percataron de que jamás había llegado, perdiéndose así su rastro.

Apareció la niña

Esta mañana, el gobierno de Sonora confirmó que Kenia ya apareció sana y salva, luego de que se realizaran recorridos de búsqueda en las inmediaciones del sector, con la colaboración de agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). De hecho, el reporte sobre su ausencia se había registrado en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Apareció sana y salva

La menor fue vista en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre el bulevar Microondas, por lo que de inmediato fue resguardada y trasladada a la instancia correspondiente para su protección y cuidado. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si ya se reunió con sus padres; en caso de que ocurra, te lo informaremos a través de nuestro medio TRIBUNA.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna