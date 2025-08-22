Se desata balacera entre policías y sujetos armados en Nuevo León; confirman 12 abatidos

Comparta este artículo

Dr. Coss, Nuevo León.- Durante la tarde de este viernes 22 de agosto se registró una intensa movilización policíaca en el municipio de Dr. Coss, en el estado de Nuevo León, debido a que tuvo lugar un enfrentamiento armado que dejó al menos 12 personas abatidas. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la docena de personas que acabó sin vida durante este hecho son civiles.

Además de la muerte de estas personas, las autoridades del estado gobernado por Samuel García lograron asegurar varias armas largas, cartuchos, cargadores y demás equipo táctico. A través de un comunicado de prensa, el gabinete de Seguridad de Nuevo León indicó que los hechos se derivaron después de que personal de la Fuerza Civil repeliera una agresión armada.

Los policías se encontraban realizando labores de patrullaje y vigilancia, como parte del operativo muralla, y fueron atacados a disparos, por lo que respondieron a la agresión disparando sus armas y esto desató una balacera. "Se registra una agresión a personal de Fuerza Civil, durante labores de patrullaje y vigilancia del operativo muralla... el personal repele la agresión hasta lograr controlar la situación".

Después de controlar la situación, los elementos policíacos descubrieron los cadáveres de 12 personas, las cuales no han sido identificadas y tan solo trascendió que se tratan de masculinos. También se aseguraron armas largas, equipo táctico y otros indicios, los cuales ya fueron puestos a la disposición correspondiente. Sobre los integrantes de la Fuerza Civil, se mencionó que "se encuentran sin novedad y con el control del lugar".

Se procede a la intervención de la escena por parte de Servicios Periciales", finaliza el comunicado.

¿Dónde se encuentra el municipio de Dr. Coss?

Dr. Coss es uno de los 51 municipios que conforman el estado de Nuevo León y se ubica en la zona este; Dr. Coss limita al norte con Camargo, Tamaulipas; al sur y este con los municipios de China y Bravo; y al oeste con Los Aldamas. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Economía, en 2020 la población total de este municipio era de apenas mil 360 habitantes, de los cuales el 51.7 por ciento eran mujeres y 48.3 por ciento hombres.

