Sentenciada a 55 años de cárcel: Sonia secuestró a hombre para cobrar rescate en Edomex

Tlalnepantla, Estado de México.- Una mujer llamada Sonia López Nieto fue sentenciada a 55 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) demostró su participación en el delito de secuestro cometido en contra de un masculino en el municipio de Naucalpan. Las investigaciones realizadas por esta Institución precisaron que el día 9 de octubre de 2023, la víctima se encontraba junto con dos de sus familiares.

En ese momento se encontraban al interior de su domicilio ubicado en la colonia San Rafael Chamapa, lugar al que ingresaron dos personas, quienes portaban armas de fuego. Los implicados amenazaron a la víctima y la obligaron a subir a un vehículo de su propiedad, mismo que se encontraba en el patio de la vivienda, en el cual lo privaron de la libertad con la finalidad de trasladarlo hasta otro punto de la zona.

De acuerdo con la indagatoria, antes de huir, los implicados exigieron a los familiares de esta persona una suma económica a cambio de dejarlo en libertad. Cabe mencionar que la ahora sentenciada se encontraba al exterior de la vivienda junto con otro individuo, desde donde realizaron labores de vigilancia y después junto con sus cómplices, huyeron. Cuadras más adelante, el vehículo de los agresores presentó fallas.

Por este motivo se detuvieron, situación que aprovechó la persona afectada para escapar y solicitar ayuda. Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Ministerio Público inició los trabajos de investigación que permitieron identificar a Sonia López Nieto como responsable en los hechos, por ello fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión, por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Con las evidencias recabadas y aportadas por la Fiscalía del Estado de México, la autoridad judicial determinó esta sentencia de 55 años de cárcel en contra de Sonia López Nieto por su participación en el delito de secuestro, así como el pago de una multa de 466 mil 830 pesos y la cantidad de 58 mil 500 pesos como reparación del daño, en tanto que fueron suspendidos sus derechos políticos y civiles.

Fuente: Tribuna