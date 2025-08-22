Tenía orden de arresto: Detienen a joven de 25 años con historial delictivo en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Policía Municipal de Hermosillo confirmó la detención de un sujeto de 25 años de edad, identificado como un objetivo prioritario por su presunta vinculación con diversos actos delictivos en la zona del Cerro de la Campana y áreas aledañas. La captura se realizó la tarde del pasado miércoles 20 de agosto, como resultado de un operativo que involucró a unidades terrestres y el apoyo aéreo del grupo Escuadrones de la Policía Municipal.

El joven, identificado como Walter Francisco 'N', fue interceptado por los oficiales alrededor de las 18:00 horas mientras se desplazaba por la colonia Las Pilas, específicamente en el callejón Del Sapo y la avenida Mina. Durante la inspección corporal al momento de su arresto, se le encontró en posesión de una navaja con una hoja de 15 centímetros de longitud. Sobre esta persona pesaban dos órdenes de aprehensión por robo con violencia.

Según el informe oficial, debido a estos antecedentes y a los cargos por la portación de arma prohibida, fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a los procesos penales correspondientes. Esta detención ocurre dentro de una serie de acciones estratégicas que las autoridades han implementado para reforzar la seguridad en sectores específicos de la ciudad.

Cabe recordar que durante el mes de julio, operativos similares en la misma zona del Cerro de la Campana resultaron en la aprehensión de 25 adolescentes, por su presunta participación en robos y portación de armas. La estrategia de operativos con soporte aéreo es una herramienta recurrente para la corporación, como se demostró también en julio con el arresto de dos hombres en la colonia Humberto Gutiérrez, presuntamente relacionados con una agresión.

Fuente: Tribuna