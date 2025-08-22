Tiene 34 años y es de Ciudad Obregón: Identifican a víctima de ataque armado en vía pública

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las zonas más peligrosas del estado de Sonora. Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este jueves se reportó una agresión armada que movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno y dejó una víctima herida. Momentos más tarde, se confirmó la identidad del baleado, quien permanece en un nosocomio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los cuales fueron recaudados por TRIBUNA, los hechos ocurrieron minutos antes de las 20:00 horas, tiempo local, del jueves 21 de agosto, en la esquina de las calles Escuinapa y Zempoala de la colonia Las Fuentes. En ese lugar, sujetos armados a bordo de un vehículo interceptaron a la víctima y abrieron fuego en su contra, provocándole heridas de consideración.

Testigos señalaron que el hombre, identificado como Ramiro A. M., de 34 años y vecino de la colonia Libertad en Ciudad Obregón, se encontraba cortando hierba cuando fue sorprendido por los sicarios. Tras escuchar las detonaciones, residentes del sector dieron aviso inmediato a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al sitio y brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba una herida de proyectil en el abdomen con orificio de salida en el glúteo. De inmediato, fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud.

El área del ataque fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Más tarde, el lugar fue entregado a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el levantamiento de casquillos y demás indicios balísticos, los cuales se integrarán a una nueva carpeta de investigación. Hasta ahora no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

