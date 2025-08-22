Tragedia en Guadalajara: Localizan a familia muerta dentro de vehículo; dos son menores

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de los cuerpos de cuatro personas en el interior de una camioneta tipo pick up, localizada en la colonia San Andrés, de Guadalajara. El descubrimiento se realizó durante la mañana del viernes 22 de agosto, después de que vecinos de la zona emitieran un reporte a los servicios de emergencia por malos olores.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las víctimas corresponden a dos adultos, un hombre y una mujer de aproximadamente 35 años, así como a dos menores de edad: una niña de alrededor de 10 años y un adolescente de 14. Las primeras diligencias en el lugar de los hechos revelaron que los cuerpos de los adultos se encontraban en la caja trasera del vehículo, cubiertos con bolsas y una llanta.

Mientras que los menores fueron hallados dentro de la cabina. Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal ejecutivo en Investigación Criminal, explicó que la forma en que los cuerpos fueron ocultados impidió que fueran descubiertos con anterioridad. Fue hasta que el proceso natural de descomposición generó olores perceptibles que los residentes de la calle Jorge Delorme y Campos, donde se encontraba estacionado el vehículo, alertaron a las autoridades.

Las indagatorias iniciales, apoyadas por el análisis de videos de cámaras de vigilancia cercanas, han permitido establecer que la camioneta fue abandonada en ese punto desde la noche del martes anterior, aproximadamente a las 21:30 horas (local), por un sujeto no identificado. Las autoridades han confirmado que el vehículo, de modelo reciente, no cuenta con reporte de robo y que el propietario registral ya ha sido identificado.

Actualmente, se trabaja para determinar su paradero y su posible relación con los hechos. Si bien la carrocería de la camioneta presenta impactos de proyectil de arma de fuego, los peritajes forenses aún están en curso para determinar con exactitud las causas de muerte de las cuatro personas. Por el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha establecido una línea de investigación concluyente y continúa recabando pruebas para esclarecer el suceso.

Fuente: Tribuna