Tragedia en Hermosillo: Hombre pierde la vida en camellón por presunto golpe de calor

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 22 de agosto de 2025, alrededor de las 8:00 horas, se reportó la presencia de un hombre en muy malas condiciones sobre el camellón del bulevar Doctor Ignacio Mendivil Gutiérrez y bulevar Enrique Mazón López, en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, se cree que la causa de su estado fue un golpe de calor provocado por las altas temperaturas.

Cuando arribaron las autoridades locales, se percataron de que lamentablemente el señor ya no presentaba signos vitales. Por lo tanto, se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense (SEMEFO), cuyo personal realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la víctima.

Es importante destacar que el cuerpo no mostraba signos de violencia, lo cual refuerza la versión de que todo fue consecuencia del intenso clima. En caso de que surjan más detalles, como siempre te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Por otro lado, se sospecha que el afectado era un indigente, ya que vestía pantalón de mezclilla, camiseta oscura y no portaba zapatos. Sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado, por lo que se está a la espera de un informe oficial.

Los golpes de calor son cada vez más frecuentes en Hermosillo

Ola de calor

El Gobierno de Sonora hizo un llamado a través de su página oficial para actuar con rapidez si se presentan síntomas de un golpe de calor, señalando que existen dos signos principales que lo delatan: temperatura corporal elevada (superior a 40°C) y alteración aguda del estado mental o del comportamiento. Ante la presencia de estos síntomas, se recomiendan las siguientes acciones:

Llamar al 9-1-1 o al número de emergencias local. Trasladar a la persona a un lugar fresco y con sombra. Retirar la ropa innecesaria para facilitar la disipación del calor. Enfriar a la persona con cualquier método disponible, como compresas frías o ventilación, hasta la llegada de los servicios médicos.

Finalmente, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en lo que va de 2025 en Sonora se han registrado 16 muertes por exposición a temperaturas extremas. En lo que respecta a la semana pasada, se confirmaron 12 decesos en Hermosillo, así como uno en cada uno de los municipios de San Miguel de Horcasitas, Arizpe, Puerto Peñasco y, por último, en Navojoa.

Fuente: Tribuna