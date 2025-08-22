VIDEO: Brutal ataque de vendedores ambulantes contra policía en Metro de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral un video que captó el momento preciso en que un agente fue atacado brutalmente por un grupo de personas que no se conformó con golpes, sino que también utilizaron palos y escobas. La situación ocurrió en la estación UAM-I de la línea 8 del Metro en Ciudad de México, y el elemento agredido pertenece a la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

En el material grabado por un pasajero se puede observar cómo los vendedores informales lucen molestos porque el hombre les había advertido que no podían vender sus productos en ese lugar. Sin embargo, el conflicto se desató cuando intentó detener a uno de los implicados, provocando que los atacantes comenzaran a golpearlo con cualquier objeto que tuvieran a mano y hasta recibió patadas.

De acuerdo con información de Infobae, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) confirmó que tres policías resultaron con fuertes golpes; afortunadamente, al revisar sus heridas se determinó que no necesitaban ser trasladados a un hospital. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones apenas comienzan y los responsables no han sido detenidos, pero se espera que pronto están a disposición de la ley.

Por su parte, en redes sociales las opiniones se dividieron: mientras algunos lamentan la situación de los vendedores, otros consideran que bajo ninguna circunstancia se puede justificar una agresión. Cabe señalar que el comercio informal en la zona es un problema que existe desde hace mucho tiempo, al que las autoridades locales han destinado esfuerzos, aunque hasta ahora no se han obtenido resultados concretos.

En el artículo 230 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se establece que el comercio informal constituye un delito cuando se realiza en estaciones, andenes, vagones, corredores, túneles, entre otras áreas. Los infractores pueden recibir sanciones ante los jueces cívicos, que van desde una multa aproximada de 916 pesos hasta una remisión de 36 horas al Centro de Sanciones Administrativas.

