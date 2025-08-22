VIDEO: Explosión en taller de pirotecnia deja cuatro muertos y cuatro heridos en Puebla

Comparta este artículo

Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla.- Las autoridades estatales de Puebla confirmaron el fallecimiento de cuatro personas como resultado de una fuerte explosión registrada la tarde de este viernes 22 de agosto en un taller dedicado a la manufactura de material pirotécnico, conocido como polvorín. El incidente ocurrió en la comunidad de San Miguel Zacaola, perteneciente al municipio de Santo Tomás Hueyotlipan.

El suceso fue reportado a los servicios de emergencia aproximadamente a las 18:45 horas (local). De acuerdo con la información oficial emitida por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, el estallido tuvo lugar en un inmueble ubicado en la esquina de la calle Villa del Tren y la calle 8 Norte. La detonación generó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, lo que alertó a las comunidades cercanas.

En su último informe, la dependencia detalló el saldo final del accidente: cuatro personas perdieron la vida en el lugar y otras cuatro resultaron lesionadas. El personal de emergencias que acudió al sitio determinó que dos de los heridos requerían atención médica urgente, por lo que fueron trasladados a un hospital para su valoración y tratamiento. Los dos lesionados restantes recibieron atención prehospitalaria en el mismo punto sin necesidad de ser hospitalizados.

En respuesta al reporte, se implementó un operativo de seguridad y auxilio coordinado por diversas corporaciones. Al lugar se movilizaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como unidades de Protección Civil del estado y de municipios aledaños. Su labor se centró en asegurar el perímetro para evitar riesgos, atender a las víctimas y comenzar con las labores de evaluación de daños estructurales en la zona.

La onda expansiva del estallido afectó a las viviendas circundantes, aunque la magnitud de los daños materiales aún está siendo cuantificada. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una causa oficial que explique el origen de la explosión; se espera que en las próximas horas se inicien los peritajes correspondientes para esclarecer los hechos. Durante la noche, los equipos de emergencia continuaban en la zona realizando tareas de limpieza y mitigación de riesgos.

Fuente: Tribuna