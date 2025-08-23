Apuñalan a hombre durante riña y fallece en hospital de Ciudad Obregón; identifican a la víctima

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 23 de agosto se activó el conocido Código Rojo en Ciudad Obregón después de que arribara un hombre herido con arma blanca al área de Urgencias del IMSS, ubicado por la calle Guerrero. La víctima, que ya fue identificada, fua atacada con un arma punzocortante durante una riña y lamentablemente murió mientras recibía atención médica.

De acuerdo con el reporte, una persona del sexo masculino fue trasladada en un vehículo particular hasta el área de urgencias del mencionado hospital a la 1:20 horas de este 23 de agosto. Lamentablemente, el sujeto falleció apenas unos minutos después de arribar al sitio, debido a que presentaba heridas de gravedad. Se informó que la víctima fue agredida durante una disputa que tuvo lugar en el ejido Mora Villalobos, mejor conocido como Campo 29.

Según el reporte médico, sufrió un choque hipovolémico y una herida en región lumbar izquierdo y subcostal derecho. Después de algunos minutos, se reportó que el fallecido respondía en vida al nombre de Francisco 'N' de 35 años. Personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se entrevistó con el acompañante de la víctima para pedirle una declaración sobre cómo ocurrió la agresión.

El lesionado falleció en las instalaciones del IMSS Ciudad Obregón

El testigo mencionó que la víctima se encontraba en una fiesta familiar en el ejido Mora Villalobos, cuando apareció el agresor con cuchillo en mano y acabó hiriendo a Francisco, para luego huir sin lograr ser detenido. Señalaron que el presunto responsable vestía camisa a cuadros de color negro y el testigo manifestó saber dónde vivía.

